Pilot huiswerkbegeleiding van start in Ter Apel

RSG in Ter Apel gaat huiswerkbegeleiding geven aan leerlingen die dat nodig hebben. Een pilot hiervoor gaat binnenkort van start. De benodigde 10.000 euro maakt de gemeente Vlagtwedde vrij uit de armoedegelden van voormalig staatssecretaris Klijnsma.

De Regionale Scholengemeenschap zorgt er zelf voor dat er voldoende mensen zijn om huiswerkbegeleiding te geven, volgens wethouder Wietze Potze. 'Ieder kind dat hulp nodig heeft, krijgt dat dan. Ongeacht het inkomen van de ouders.'

Docenten

Potze weet nog niet of de docenten zelf de huiswerkbegeleiding gaan geven. 'Het is aan de school om daar invulling aan te geven. Ik ga ervan uit dat het docenten zijn, die er een aantal uur voor uittrekken om huiswerkbegeleiding te geven.'

Pilot

In eerste instantie is het een pilot, volgens de wethouder omdat men wil kijken hoeveel behoefte er aan huiswerkbegeleiding is. 'En we zijn natuurlijk ook druk bezig met de fusie met de gemeente Bellingwedde. Ook daar is het wachten op, voordat we de huiswerkbegeleiding structureel kunnen financieren.'

De pilot loopt vanaf eind dit jaar tot en met het eerste kwart van 2018. Daarna wordt er een evaluatie gehouden, zodat kan worden bekeken of de huiswerkbegeleiding structureel kan worden gegeven.

