Groninger molens staan in 'vreugdestand' om UNESCO-status

Bij de echte kenners valt het meteen op; meerdere molens in onze provincie staan in de 'vreugdestand'. Dat is om te vieren dat het 'ambacht van molenaar' donderdag op de Internationale lijst van Immaterieel Erfgoed van UNESCO is gezet.

Dat het ambacht deze status krijgt, werd bekendgemaakt in Zuid-Korea. De status moet zorgen voor meer erkenning voor het ambacht en ervoor zorgen dat het behouden blijft voor de toekomst.

Berichten doorgeven

Vanwege deze erkenning zet Het Groninger Landschap negen molens in de zogeheten 'vreugdestand'. Daarbij staan de wieken iets naar links. Van oudsher gaven molenaars berichten aan elkaar door door de wieken van hun molen op een bepaalde manier vast te zetten.

Vroeger werden geboorten bekendgemaakt met de vreugdestand. Ook jubilea werden zo gevierd, soms met een vlag in de bovenste wiek.

Dit zijn ze

Het Groninger Landschap is eigenaar van 15 van de 86 molens in onze provincie. Als het weer het toelaat, staan onderstaande molens tot en met zondag in de vreugdestand:

- De Vier Winden in Pieterburen

- De Stormvogel in Loppersum

- Bovenrijge in Ten Boer

- Ceres in Spijk

- Nieberter Molen in Niebert

- De Zwaluw in Zuurdijk

- Fram in Woltersum

- De Widde Meuln in Ten Boer

- De Onderneming in Vierhuizen

Groninger tradities

Naast de internationale UNESCO-lijst, bestaat ook een nationale versie. Daarop staan de Groninger tradities Op Roakeldais, stoetboom, spekkedikken bakken, haringuitreiking in Niekerk, Groningens Ontzet, WK Snertkoken, kaaibakken en de eierbal.

Lees ook:

- Haringuitreiking Niekerk is erkend als immaterieel erfgoed

- Eierbal en stoetboom zijn immaterieel cultureel erfgoed