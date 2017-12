Werkstraf na 'gedoe' op stapavond

Een 21-jarige man uit Leek is veroordeeld tot een werkstraf van 180 uur, vanwege zware mishandeling.

Hij schopte tijdens een uitgaansavond in Stad een andere man een breuk in zijn gezicht. De straf staat gelijk aan de eis van twee weken geleden.

Gedoe

De mishandeling gebeurde vorig jaar op 10 april in het centrum van Groningen. Tijdens een stapavond ontstond 'gedoe' met een ander groepje. Dit mondde uit in een confrontatie, verderop in de stad.

Blanco strafblad

Uiteindelijk kwam het slachtoffer ten val. Terwijl hij lag, werd hij vol in zijn gezicht getrapt. De man uit Leek zei dat hij de ruzie wilde sussen.

Maar aan dit verweer ging de rechter voorbij. De 21-jarige had een blanco strafblad, daarom bleef het bij een werkstraf. Daarnaast moet de man het slachtoffer een schadevergoeding van ruim 2100 euro betalen.

