Welzijnswerk in Westerwolde blijft nog een jaar gescheiden

Het welzijnswerk in de nieuwe gemeente Westerwolde wordt in 2018 nog door twee verschillende instanties gefinancierd. Daarmee blijven de gemeenten Vlagtwedde en Bellingwedde wat dat betreft nog een tijdje van elkaar gescheiden.

In gemeente Vlagtwedde wordt het welzijnswerk gedaan door stichting Rzijn, in Bellingwedde gebeurt dat door Stichting Welzijn Bellingwedde.

'Die stichtingen functioneren in 2018 nog naast elkaar in het nieuwe Westerwolde', zegt wethouder Wietze Potze (PvdA). 'Komend jaar moeten we erover nadenken hoe we daar in de toekomst mee omgaan.'

Fusie

Een fusie is daarbij een optie volgens Potze, al is dat aan de stichtingen zelf. 'Wel willen we als Westerwolde graag één welzijnsinstelling die dicht bij onze inwoners staat en die op de schaal van Westerwolde kan functioneren.'

Verschil

De stichtingen doen vrijwel hetzelfde werk, zegt Potze. 'Er zit een grote overlap in. Ouderenwerk doen ze bijvoorbeeld beide. Maar Rzijn in Vlagtwedde doet bijvoorbeeld ook het peuterspeelzaalwerk, terwijl Stichting Welzijn Bellingwedde dat niet doet. Er zijn dus wat verschillen, en die moeten uiteindelijk geharmoniseerd worden.'

De vraag rijst daarom of het niet duurder is om de verschillende stichtingen naast elkaar te laten bestaan. Potze erkent dat. 'Natuurlijk heb je een financieel voordeel zodra de twee stichtingen samengaan. Maar we hebben dat als gemeente niet in de hand: de stichtingen zijn zelfstandig, we kunnen een fusie niet van bovenaf opleggen.'