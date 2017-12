'Engelbert is prachtig en alles wat Meerstad hoopt te worden'

'Het kan toch niet waar zijn, dat zo'n mooie school dicht moet ten bate van Meerstad?' Dat zegt Krista Driesten, een van de bezorgde ouders die zich inspant voor het voortbestaan van basisschool De Driebond in Engelbert.

In het nabijgelegen Meerstad komt een nieuwe school, volgens de plannen zou dat ten koste gaan van De Driebond en van school Meeroevers in Meerstad. De gemeenteraad van Stad plaatste daar woensdagavond al vraagtekens bij en wil eerst een onderzoek naar de gevolgen van de nieuwe school.

Niet een zielig groepje ouders

'We snappen echt wel dat Meerstad een extra school nodig heeft. Maar we willen ook heel graag onze eigen school houden', zegt Driesten.

'We zijn niet een zielig groepje ouders dat zegt: 'Kijk ons eens even verdrietig zijn, want de boze meneren van de gemeenteraad sluiten onze school'. Maar we willen graag in gesprek blijven met alle partijen die invloed hebben op dit besluit. En laten zien dat wij als dorp ergens voor staan. Dat het niet zomaar opgegeven wordt als we de schouders eronder zetten.'

Domino-effect

Ook Steven van Heuven, een andere bezorgde ouder vreest de eventuele sluiting: 'Jonge ouders die nu voor Engelbert kiezen vanwege de school en het jeugdige karakter gaan dan wellicht ergens anders een huis kopen.'

'Dan zal Engelbert vergrijzen en krijg je mogelijk een domino-effect, waarna de ene na de andere faciliteit verdwijnt. Verdwijnen de kinderen, dan verdwijnt de sport, het zwembad, maar ook de kroeg. We zitten daar niet op te wachten', zegt van Heuven.

'Engelbert is prachtig en het is alles wat Meerstad hoopt te worden. We zien niet in waarom wij gesloten moeten worden om in Meerstad extra snel een grote school te kunnen openen.'

