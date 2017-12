Overheden wijzen naar elkaar bij handhaving op Knoalster afvalbedrijf

Omliggende ondernemers klaagden al een half jaar tot een jaar bij de gemeente Stadskanaal, provincie Groningen en de Omgevingsdienst over de afvalbult bij afvalbedrijf A. Talen. Maar alle partijen wijzen naar elkaar, én naar het Rijk.

De boosheid is groot bij de ondernemers in Stadskanaal, die de gevolgen ondervinden van de brand bij A. Talen. Die afvalbult was hen al veel langer een doorn in het oog.

30 meter

Maar de betrokken overheidsinstanties zeggen niet veel meer te kunnen aan een afvalbult van 30 meter dan nu het geval is.

Omgevingsdienst

De Omgevingsdienst, de dienst die door de gemeenten en de provincie is opgetuigd om toezicht te houden en te handhaven, zegt niet direct verantwoordelijk te zijn.

'We zijn bezig om te evalueren en te kijken welke lessen wij uit deze casus kunnen trekken', zegt bestuursadviseur Erika Holst namens de Omgevingsdienst. 'Voor de rest verwijzen wij u naar de provincie.'

Gemeente Stadskanaal

Een soortgelijke reactie komt vanuit het gemeentehuis van Stadskanaal. 'Ook in deze nazorgfase blijft de verantwoordelijkheid en uitwerking te liggen bij het bevoegd gezag, de provincie. Zij hebben de omgevingsvergunning verleend. Wij hebben niet de mogelijkheden om in een bestemmingsplan te anticiperen op mogelijke wijzingen vanuit het Rijk', laat een woordvoerder weten.

Provincie Groningen

Maar het bevoegd gezag, de provincie Groningen, stelt niets te kunnen, ondanks het feit dat er in het verleden een vergunning is afgegeven voor een bult van 6 meter hoog. 'Dat stond inderdaad in de vergunning', stelt gedeputeerde Nienke Homan.

'Maar die verantwoordelijkheid is tegenwoordig vastgelegd in het activiteitenbesluit milieubeheer. Daarin staan geen maximale hoogtes opgenomen. Dat activiteitenbesluit is genomen door het Rijk, daar kunnen wij niets aan veranderen.'

Balen

De ondernemers zelf balen ondertussen stevig van het feit dat alle overheden naar elkaar wijzen en er niets is gebeurd. 'Dit had voorkomen kunnen worden', zegt Ben van Rieke van het bedrijf HC-94.

Hij is niet de enige die de afgelopen periode heeft geklaagd. Meerdere bedrijven hebben vraagtekens gezet bij het feit waarom de afvalbult kon groeien en het zo'n rotzooi was buiten de muren van A. Talen. Er ging onder meer een petitie rond, die is aangeboden aan de provincie.

'De provincie heeft weldegelijk instrumenten', stelt Van Rieke. 'Ze had veel steviger kunnen inzetten op de aanpak van de 'tonnage', de omvang van de bult. En dat heeft ze nagelaten. En nu zitten wij met de ellende.'

