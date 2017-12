Marktplaats: Groningers handelen in schoenen, studieboeken en bankstellen

Schoenen, studieboeken en bankstellen. Dat wordt het meest verhandeld door Stadjers via de website van Marktplaats.

De website houdt precies bij wat en waar er wordt verhandeld. Elk jaar wordt een overzicht gepubliceerd.

Sjomp-bank

Dat bankstellen het goed doen in onze provincie bewees de sjomp-bank eerder dit jaar. De bank die in de videoclip Sjomp van de Groningse rappers Wat Aans werd gebruikt, kon op veel belangstelling rekenen via de handelssite.

De bank stond maar in de weg voor rapper Teun Heuvel. 'Toen ik aan het opruimen was, dacht ik: hij mag ook wel weg.' Daarom zette hij de sjomp-bank op Marktplaats. Gratis af te halen. De bank staat inmiddels in een mancave in Peize.

Handelshoofdstad

Volgens de site is de stad de gemeente in onze provincie waar het meest wordt verhandeld. Zo'n veertig procent van de Stadjers koopt of verkoopt wel eens wat op Marktplaats.

De afgelopen twee jaar was Groningen bovendien 'handelshoofdstad' van Nederland: de plaats waar het meeste via Martkplaats werd gehandeld. Dit jaar is Groningen voorbijgestreefd door Baarle-Nassau uit Noord-Brabant.

