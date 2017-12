Expositie Romantiek in het Noorden is 'een lust voor het oog'

'De Romantiek in het Noorden'. Onder die naam gaat zaterdag een grote tentoonstelling in het Groninger Museum van start.

Ruim 95 schilderijen van schilders uit Noord-West Europa uit de periode 1800- 1850 zijn door het museum bij elkaar gezocht, om het publiek te laten zien hoe de landschapsschilderkunst zich in die tijd ontwikkelde. Met kunstenaars als J.M.W. Turner in Engeland, Caspar David Friedrich in Duitsland en Johan Christian Dahl in Noorwegen.

Voor het eerst

De tentoonstelling presenteert de Nederlandse Romantiek voor het eerst in een internationale context en laat zien hoe belangrijke Nederlandse kunstenaars als Barend Koekkoek, Wijnand Nuijen en Andreas Schelfhout zich verhouden tot hun beroemde buitenlandse tijdgenoten.

'Kunsthistorisch vernieuwend'

De expositie telt maar twee werken uit de eigen collectie. De rest, meer dan negentig schilderijen, is afkomstig van ruim veertig verschillende bruikleengevers in binnen- en buitenland. Het is dan ook voor het eerst dat deze schilderijen tezamen te zien zijn op een tentoonstelling

Volgens directeur Andreas Blühm, die ruim vier jaar aan de voorbereiding van de tentoonstelling werkte, is het een 'unieke expositie geworden die een lust voor het oog is en kunsthistorisch vernieuwend' is.

De tentoonstelling is geopend voor het publiek vanaf aanstaande zaterdag tot en met 6 mei volgend jaar