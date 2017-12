Deel dit artikel:











Slachtoffer overleden na ongeluk bij elektriciteitshuisje Lewenborg in Stad (update) (Foto: Martin Nuver/112Groningen)

Aan de Meerpaal in de stad Groningen is iemand overleden na een ongeluk tijdens werkzaamheden in een transformatorstation. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk.

De politie vermoedt dat het om een bedrijfsongeval gaat en heeft de Inspectie SZW geïnformeerd. Ruim 800 huishoudens in Lewenborg zitten zonder stroom. Hoe lang dat nog gaat duren, is niet bekend. Een overzicht van de stroomstoring (bron: Enexis)