Aanleg snel internet begint in het voorjaar

De aanleg van snel internet in de provincie begint komend voorjaar. De provincie en Rodin Broadband, het bedrijf dat het glasvezelnetwerk aan gaat leggen, hebben daarvoor donderdag een overeenkomst getekend.

In totaal worden er 13.500 huishoudens aangesloten op het netwerk. Zij kunnen dan rekenen op een minimale downloadsnelheid van 100 mb/s en een uploadsnelheid van 30 mb/s.

Zonder problemen internetten

'Iedereen kan straks zonder problemen televisie kijken, muziek luisteren, telefoneren, downloaden en uploaden', zegt Date Hoiting van Rodin Broadband trots. 'In februari beginnen we met inventariseren wie snel internet wil. Daarna kunnen we beginnen met de aanleg.'

Rodin begint in het aardbevingsgebied. De gemeente De Marne is als eerste aan de beurt.

Niet overal glasvezel

Rodin is zelf gespecialiseerd in draadloze internetverbindingen. Voor het glasvezelnetwerk in Groningen werken ze samen met lokale bedrijven.

'Het is ons streven om iedereen op glasvezel aan te sluiten', zegt Hoiting. 'Maar daar waar het moeilijk is om bekabeld aan te sluiten, kunnen we mensen met draadloze toepassingen toch snel internet aanbieden.'

Geen aansluitkosten

De provincie is blij met de start van de aanleg. 'De ondertekening is een belangrijke stap om de hele provincie te ontsluiten zonder eenmalige aansluitkosten', zegt gedeputeerde Patrick Brouns (CDA). 'Daarmee is snel internet echt voor iedereen toegankelijk.'

De woorden van Brouns vertekenen wel een beetje, want de provincie kent natuurlijk meer adressen dan 13.500.

'Dat klopt, maar wij mogen als overheid alleen die adressen doen waar het internet traag is of het er helemaal niet is', zegt Brouns. 'Daar waar marktpartijen het kunnen doen, daar mogen wij niets doen. En marktpartijen hebben toegezegd het binnen drie jaar te doen.'

Niet voor eind 2018 aangesloten

Brouns heeft meermaals aangegeven dat de 13.500 adressen eind 2018 op snel internet zouden zijn aangesloten. Met de schop pas in april 2018 in de grond, is dat een onhaalbare kaart geworden.

'Dat gaat inderdaad niet lukken', aldus de gedeputeerde. Volgens Brouns was het bedoeling om eerder te beginnen. Door verschillende omstandigheden is dat vertraagd. 'Over de aanleg mag maximaal twee jaar worden gedaan. Maar we gaan natuurlijk wel waarmaken dat iedereen snel internet krijgt, en daar ging het uiteindelijk om.'

Met de aanleg van het snelle internet is 40 miljoen euro gemoeid: 10 miljoen als subsidie en 30 miljoen is een lening.

Lees ook:

- Glasvezel-voorzitter is opgelucht: 'Ik heb er nachten van wakker gelegen'

- Verliezende partijen hebben gemengde gevoelens bij toewijzing Rodin

- Wat is Rodin Broadband Groningen voor bedrijf?