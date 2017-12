Pé en Rinus gaan opnieuw naar Zwarte Cross

Pé Daalemmer en Rooie Rinus treden komende zomer opnieuw op op het Zwarte Cross-festival. Dat heeft de organisatie donderdag bekend gemaakt. Vorig jaar maakte het Groningse duo haar debuut.

Het festival wordt elk jaar in Lichtenvoorde in de Achterhoek gehouden en trekt zo'n 220.000 bezoekers. Komende editie is op 13, 14 en 15 juli. De voorverkoop is al begonnen, maar alleen voor de vrijdag zijn nog kaarten te koop.

Naast Pé en Rinus treden ook bands als Triggerfinger, De Dijk, de Bökkers en De Motorband op.

Bekijk hier het debuut van Pé en Rinus op de Zwarte Cross