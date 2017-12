Onverwacht einde aan feesttentruzie bij Bloemencorso

Het bestuur van het Bloemencorso en de uitbater van de feesttent in Eelde gaan toch samenwerken. De eigenaar van de feesttent Roelof Boerma heeft het stokje overgedragen aan Dennis Franke. Die ging gelijk om tafel zitten met het bestuur.

Dat meldt RTV Drenthe. 'Ja, dat was wel een opluchting', bekent voorzitter Jacqueline Haijkens van het bestuur van de Bloemencorso. De ruzie tussen de twee ontstond nadat het bestuur van het Bloemencorso anderhalf jaar geleden besloot de feestweek te vernieuwen. Het bestuur wilde af van het contract met de exploitant van de feesttent, maar dat lukte niet.

Stokje doorgeven

Boerma vindt het tijd om het stokje door te geven. 'Dan kan ik gewoon relaxt genieten van het bloemencorso', aldus Boerma. En dus neemt Dennis Franke de boel over, die zelf een boekingskantoor heeft dat al jaren zorgt voor de artiesten in de feestweek.

Franke ging het gesprek aan met het bestuur van het Bloemencorso. Franke: 'Ik heb toen gelijk gezegd: 'Luister. Ik neem niet een tent over waar een conflict hangt.' Nou. Daar waren ze wel positief over.' Het bestuur kan nu eindelijk de vernieuwing doorvoeren in de feestweek waar ze al twee jaar zo op hopen.

'Wat komend jaar precies gaat veranderen, weten de twee nog niet. Maar dat er een nieuwe feestweek komt - met een nieuwe tent - staat vast. 'We hebben wilde en leuke ideeën', zegt voorzitter Haijkens enthousiast. 'Ik denk wel dat er andere artiesten komen en er komt in ieder geval een ander programma. Ook voor kinderen en ouderen, dus meer divers.'

Vernieuwingen

Over andere vernieuwingen kan de voorzitter nog niet veel zeggen. Er zijn plannen om de route van de corsowagens iets aan te passen. Zo moeten wagens straks kunnen keren, zodat het publiek alle kanten van de wagen kan zien.

Ook hoopt de voorzitter dat wagens misschien wat meer door het centrum kunnen rijden. "Maar die plannen staan echt nog in de kinderschoenen!', zegt ze erbij.

De feestweek in Eelde vindt ieder jaar plaats in de laatste week van augustus. Het bloemencorso is aankomend jaar op 1 en 2 september.

Lees ook:

Ruzie werpt schaduw over feestweek in Eelde