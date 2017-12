Deel dit artikel:











Man komt tussen wal en schip terecht (Foto: Martin Nuver/112Groningen)

Aan de Oostersluis in de stad Groningen is donderdag een man met zijn been tussen de wal en een schip klem komen te zitten. Hij is met beenletsel naar het ziekenhuis gebracht.

Hoe hij klem kwam te zitten, is niet bekend. Ook is niet duidelijk hoe het nu met hem is.