Noord Vandaag: 'Klagers seksbos zijn sensatiezoekers'

'Wij hebben spontaniteit nodig voor sociale contacten' zegt Hans Scheffer van Stichting Keelbos. Hij en de omwonenden van het 'seksbos' bij Pekela staan lijnrecht tegenover elkaar.

Buurman van het Emergobos, Rob Zweep, is verbolgen. Volgens hem worden kinderen achtervolgd en zien voorbijgangers hoe mannen seks hebben. Scheffer zegt dat de klagers sensatiezoekers zijn die bewust naar het seksbos komen om te zien wat er gebeurt.

Anders nog iets?

- Molenaars vergrijzen. Dat het ambacht nu is uitgeroepen tot immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid is een flinke opsteker. Ze hopen op jonge aanwas.

- Milena Guzina Novakovic is de 'moeder van Humanitas'. Ze is al jaren vluchtelingencoach voor de organisatie. Omdat het Nationale Vrijwilligersdag is, zetten haar collega's haar in het zonnetje.

- Rob kijkt hoe hard de Glühwein erin hakt bij de ouderen op de kerstmarkt in een ouderencentrum.

- Marcels stem slaat ervan over: Donar plaatste zich in een ongelofelijk duel voor de volgende ronde van de Europe Cup. Grote fans weten wel wat ze willen.