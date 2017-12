UNESCO's erkenning molenaarsvak is opsteker voor het ambacht

Molenstichting Midden- & Oost-Groningen hoopt dat meer jonge mensen molenaar willen worden. Het ambacht molenaar is door UNESCO opgenomen in de lijst van het immaterieel erfgoed van de mensheid.

Molenaar Lex van der Gaag van molen Windlust in Overschild is erg blij met de erkenning van UNESCO. 'Beroepsmolenaars zijn er niet meer in Nederland', vertelt hij. 'Tegenwoordig zijn het allemaal vrijwilligers. Het is een soort van erkenning voor het ambacht en dat vind ik heel mooi.'

Molens schiepen ons land

Harry Westerhof van de Molenstichting Midden- & Oost-Groningen vindt het belangrijk dat UNESCO dit signaal afgeeft. 'Molens hebben aan de basis gestaan van de vorming van Nederland.'

'De oudste poldermolens hebben ons land geschapen', zegt Westerhof. 'De molens behoren tot het cultureel erfgoed van ons land en het beroep van molenaar hoort bij de molen, dat is met elkaar verbonden.'

De molen moet draaien

Dat laatste vindt molenaar Van der Gaag prachtig. 'Het zijn apparaten en machines die Nederland hebben droog gehouden, die ons de Gouden Eeuw hebben bezorgd.' Vooral dat de molens al zo veel jaren meegaan en dat ze nog in zo'n goede staat verkeren, schept blijdschap bij Van der Gaag.

'Een molen die niet draait gaat heel hard achteruit. Dat moet je niet willen, want dan heb je toch een stuk erfgoed wat je laat liggen.

