Deel dit artikel:











Lewenborg heeft weer stroom na dramatisch ongeluk bij elektriciteitshuisje (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

De wijk Lewenborg in de stad Groningen heeft weer stroom. Een groot deel van de wijk had sinds donderdagmiddag geen stroom door een storing, die is ontstaan na een ongeluk tijdens werkzaamheden aan een transformatorhuisje.

Dat gebeurde aan de Meerpaal. Daarbij is één persoon om het leven gekomen. Wat er is gebeurd, is nog niet bekend. Bij ruim 800 huishoudens viel de elektriciteit uit. Ook de straatverlichting in de wijk deed het niet. Rond 18.30 uur was de stroom weer terug, laat een woordvoerder van Enexis weten. Lees ook: - Slachtoffer overleden na ongeluk bij elektriciteitshuisje Lewenborg in Stad