Medewerkers kinderopvang gaan actie voeren voor betere cao

Medewerkers in de kinderopvang gaan actie voeren om aandacht te vragen voor de hoge werkdruk en de te ver doorgevoerde flexibilisering. Dat heeft Vakbond FNV Zorg & Welzijn bekendgemaakt, nadat de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen.

'Werkgevers waren niet bereid goede afspraken te maken voor de 80.000 kinderopvangmedewerkers', zegt Ilse van der Weiden, bestuurder van de FNV.

'Onzekerheid en stress'

'Veel werknemers draaien een onzeker aantal werkuren en dit leidt tot onzekerheid en stress. Wij willen grenzen voor de maximale beschikbaarheid die je van een medewerker kan vragen.'



Ludieke acties

De bond gaat overleggen met zijn leden over acties. 'De actiebereidheid is groot. Vooralsnog zal het gaan om ludieke acties of om prikklokacties', zegt Van der Weiden. De bond eist ook een loonsverhoging van 3,5 procent.

De huidige cao Kinderopvang loopt tot 1 januari.