D66 en CU: leg sluiting kolencentrales vast (Foto: FPS/Jos Schuurman)

Het kabinet moet in een wet vastleggen dat de laatste vijf kolencentrales, waaronder die van RWE in de Eemshaven, uiterlijk in 2030 sluiten. Zo moet voor iedereen duidelijk worden dat de centrales dichtgaan, vinden regeringspartijen ChristenUnie en D66.

Beide partijen zien de centrales het liefst zo snel mogelijk gesloten, maar willen de in het regeerakkoord voorgenomen einddatum van 2030 nu in ieder geval definitief maken. Dan weten de energiebedrijven, de werknemers en investeerders waar ze aan toe zijn. Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat wil de precieze planning afspreken met de energiebedrijven in een nieuw energie- en klimaatakkoord.

'Tijd voor daden' D66-Kamerlid Rob Jetten vindt het 'tijd om het regeerakkoord om te zetten in daden'. Hij wijst erop dat 'het sluiten van de kolencentrales één van de efficiëntste en goedkoopste manieren is om onze CO2-uitstoot flink terug te dringen'. 'Grote ambities' Zijn ChristenUnie-collega Carla Dik-Faber stelt dat 'de coalitie grote ambities heeft als het gaat om het klimaat. We moeten de zorg voor onze aarde serieus nemen en dat moeten we nú doen. Door de kolencentrales te sluiten, zetten we een waardevolle stap.' Het CDA sluit zich bij de twee coalitiepartners aan. 'Maar dat betekent wel dat we hard moeten werken aan de alternatieven voor duurzame energie', zegt Kamerlid Agnes Mulder.

Parijs-akkoord De regeringscoalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie wil de afspraken in het klimaatakkoord van Parijs halen, maar daarvoor moet nog veel gebeuren. Daarom wil het kabinet af van de kolencentrales, die veel van het broeikasgas CO2 en ook veel ongezonde stoffen uitstoten. Voor twee centrales op leeftijd leek het einde al wel in zicht, maar drie centrales zijn pas een paar jaar in bedrijf. Lees ook: - 'Kolencentrales moeten voor 2030 dicht'

