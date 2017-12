Lukkien hoopt op contractverlenging bij FC Emmen

Als het aan Dick Lukkien ligt is hij ook volgend seizoen hoofdtrainer van FC Emmen. De 45-jarige Veendammer is bezig aan zijn tweede jaar in Drentse dienst. De ploeg staat zesde en hij heeft het naar zijn zin.

Of het van contractverlenging komt, is afwachten. Pas na de jaarwisseling volgt er een gesprek over.

'Ik mag toch niet hopen dat de komende drie duels daarin doorslaggevend zijn', aldus Lukkien tegen RTV Drenthe, na de afsluitende training voor het uitduel tegen Telstar. FC Emmen speelt nog drie keer voordat de winterstop gaat beginnen.

Nog met bestuur om tafel



FC Emmen-directeur Ben Haverkort laat weten dat er pas na de jaarwisseling gesproken gaat worden. 'We moeten als bestuur nog met elkaar om tafel. Overigens geldt dat niet alleen voor de positie van de trainer(s), maar ook die van de spelers is nog niet besproken. Dat is niet gek hoor. Daarin is FC Emmen, in het betaalde voetbal, absoluut niet uniek.'



'Heb het goed naar mijn zin'

Of het gesprek nu plaatsvindt of pas in het nieuwe jaar is Lukkien ook om het even. 'Wat voor mij belangrijk is, is dat ik het hier goed naar mijn zin heb en ik hoop dat dat wederzijds is. Dat men ook tevreden is over het werk wat ik lever met mijn staf.'

'Het kan ergens toe leiden'

Volgens Lukkien is Emmen op de goede weg. 'We hebben afgelopen seizoen doorgeselecteerd en zijn dit seizoen beter gaan voetballen. Dat ging in het begin te weinig gepaard met zeges, maar daar zit inmiddels ook verbetering in.'

'En als je als club ieder jaar een stapje vooruit maakt en steeds hoger op de ranglijst eindigt dan kan dat ook ergens toe leiden, daar ben ik van overtuigd', besluit Lukkien.

Zespuntenwedstrijd

FC Emmen speelt vrijdagavond om 20.00 uur tegen concurrent Telstar, dat hetzelfde aantal punten heeft.