Nog een aantal Drentse knelpunten bij aanleg fietssnelweg tussen Assen en Groningen

De aanleg van de 25 kilometer lange fietssnelweg tussen Assen en Groningen komt steeds dichterbij, maar in de ontwikkeling ervan moeten de gemeenten Assen en Tynaarlo en de provincie Drenthe nog flink wat knelpunten oplossen.

Knelpunten waar nog over nagedacht moet worden, liggen onder andere bij de Asser Roeiclub, de Vriezerbrug en een kwetsbaar natuurgebied bij Glimmen. ´We hebben voor ogen hoe we het aan willen pakken´, zegt de Drentse gedeputeerde Henk Brink tegen RTV Drenthe.

Knelpunten

Tussen Assen en de Asser Roeiclub ligt bijvoorbeeld nog geen fietspad, dus dat moet aangelegd worden. Een oplossing voor dit knelpunt zou zijn om het gebouw van de roeiclub te verplaatsen, maar er zijn nog twee andere varianten die het projectteam nog verder uit moet gaan werken.

Voor het gebied rondom de Vriezerbrug zijn er drie oplossingen: het fietspad aanleggen langs het kanaal, langs de A28 of gebruikmaken van een weg die er al ligt.

Over bestaande wegen

In 2019 wil het team de fietssnelweg in gebruik kunnen nemen. ´We willen binnen deze collegeperiode ontbrekende schakels ingevuld hebben´, zegt Brink. ´Dat betekent niet dat we dan ook alle knelpunten hebben opgelost.´

Het begin van de fietssnelweg, van Assen tot de Vriezerbrug, wordt een vrijliggend fietspad, net als het gebied tussen Groningen en Glimmen. Op het stuk daartussenin kunnen fietsers gebruikmaken van een al bestaande rijbaan.

Het stuk bij Assen moet nieuw aangelegd worden, maar daar moeten het college en de raad nog voor gaan zitten, legt Harmke Vlieg van de gemeente Assen uit.

LED-verlichting

Het vrijliggende fietspad moet vier meter breed gaan worden: twee meter voor beide richtingen. Langs de fietssnelweg zal er waar nodig LED-verlichting gebruikt gaan worden, maar niet overal.

'Want nu is er ook niet overal verlichting', zegt Brink. 'En als het goed is heeft iedereen ook licht op de fiets.' Daarnaast laat het projectteam weten dat er met verlichting rekening gehouden moet worden met de natuur.

Negentig miljoen euro

De totale nieuwe fietssnelweg gaat minimaal vijftien miljoen euro kosten, mocht er gebruik worden gemaakt van bestaande wegen en normale fietswegen. Wanneer er bruggen en tunnels aangelegd moeten worden, kunnen de kosten oplopen tot zo'n negentig miljoen euro.

Drijvend fietspad?

De kosten voor Assen kunnen volgens de verwachting maximaal oplopen tot 6,9 miljoen euro. De het grondgebied van de gemeente Tynaarlo moet minimaal 1,9 miljoen worden uitgegeven, maar dat kan sterk oplopen naar 24 miljoen, mochten er tunnels en een drijvend fietspad moeten komen. Voor Tynaarlo kunnen de kosten zelfs nog verder stijgen naar 31,4 miljoen als het hellingspercentage van de fietsroute veranderd moet worden.