Deel dit artikel:











Aannemers presenteren plannen voor sloop-nieuwbouw Opwierde-Zuid (Foto: Sven Jach/RTV Noord)

Wordt het sloop-nieuwbouw of versterken? De komende weken buigen de bewoners van 233 huizen in de versterkingswijk Opwierde-Zuid in Appingedam zich over die vraag. Drie aannemers laten donderdagavond zien wat voor huis ze ervoor terugkrijgen.

Geschreven door Sven Jach

Verslaggever

Van de 233 huizen zijn er 164 huur. De 69 particuliere eigenaren waren woensdagavond al aan de beurt. Met een presentatie van maximaal 25 minuten moeten de aannemers Rottinghuis, Dijkstra Draisma en Van Wijnen de harten van de bewoners zien te stelen. Pannenset als zoetmakertje In de basis worden alle woningen zonder gasaansluiting opgeleverd, krijgen ze zonnepanelen en zijn ze aardbevingsbestendig. Ook worden er twee type woningen gebouwd: eengezinswoningen en levensloop bestendig. Dus het zit 'm in de details die doorslaggevend zijn voor de bewoners. 'Elektrisch koken is heel anders. Daarom bieden wij tijdens de bouwperiode kookworkshops aan', zegt een medewerker van Van Wijnen. 'En u krijgt van ons ook een speciale pannenset', vult zijn collega hem aan. Waar komt de wasmachineaansluiting? Het levert wat gelach op in de grote zaal van het ASWA-gebouw. Maar de bewoners maken zich veel drukker om andere zaken. 'Waar komt de aansluiting voor de wasmachine?', vraagt een mevrouw in de zaal. 'Op sokken naar huis' Nog een vraag die na elke presentatie wordt gesteld, gaat over de bergruimte. 'Komt er een schuurtje aan het huis vast?', vraagt Herman Kroon. Wanneer de aannemers van Rottinghuis en Van Wijnen zeggen dat het schuurtje los in de tuin komt, schudt Kroon zijn hoofd. 'Als je dan je schoenen in de schuur uitdoet, moet je op sokken naar huis lopen. Dat is waardeloos', zegt Kroon. Van Wijnen haast zich erbij te zeggen dat als er andere wensen zijn, het onderzocht kan worden om daar alsnog aan te voldoen. Positieve reacties De zaal reageert over het algemeen positief op de plannen van de aannemers. Vooral de presentatie van Dijkstra Draisma valt in de smaak. Ondanks dat die aannemer het minst concreet is over hoe de huizen eruit komen te zien. 'Daarvoor moeten wij eerst jullie wensen weten. Voor ons is niet alleen de bouw belangrijk, maar ook het proces', zegt Jan Herm Bouwhuis. 'Dijkstra Draisma probeert ons echt te ontzorgen. Dat spreekt mij wel aan', zegt een vrouw na afloop. Keuze ligt bij de bewoners Als het sloop-nieuwbouw wordt, kiezen de bewoners in januari met welke aannemer ze in zee gaan. Woongroep Marenland speelt daarin een adviserende rol. 'Maar de keuze ligt bij de bewoners', zegt directeur Gerke Brouwer. De komende weken gaat de woningcorporatie om tafel met de huurders om te praten over sloop-nieuwbouw. De huiseigenaren hebben daarvoor een eigen bemiddelaar voor toegewezen gekregen. Meerderheid voor sloop-nieuwbouw? Bij die gesprekken is het wel belangrijk dat de bewoners het eens worden. Per blok moet een meerderheid van 70 procent voor sloop-nieuwbouw zijn. Is dat niet het geval, wordt het een uitdaging om alle neuzen in de zelfde richting te krijgen. Maar Brouwer maakt zich daar niet zo druk over. 'Van heel veel mensen heb ik al gehoord dat ze zo snel mogelijk willen beginnen en voor sloop-nieuwbouw zijn.' Oplevering Afhankelijk van hoe snel de knopen worden doorgehakt, wordt in het najaar van 2018 gestart met de bouw van de huizen. De oplevering wordt dan in het voorjaar van 2019 verwacht. Lees ook: - 'Kamerleden, help ons van het gas af te komen'

- Woningen in Appingedam worden 'duurzamer' en 'betaalbaarder'

- Complete woonwijk Appingedam moet worden versterkt