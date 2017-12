Vennenflat gaat plat: 'Een brok aan herinneringen verdwijnt'

Hij heeft bijna vijftig jaar lang de skyline van Delfzijl bepaald, maar daar komt vanaf vrijdag een einde aan. De laatste uren zijn geteld. Vrijdagmiddag begint de sloop van de Vennenflat in hartje Delfzijl.

Het tien verdiepingen hoge gebouw is de afgelopen weken al ontdaan van alle ramen, kozijnen en deuren. Nu is het de beurt aan grote kranen die de flat stukje bij beetje 'afknabbelen'.

Grandioos uitzicht

Voor Tini Heijn een emotioneel moment. Ze heeft 29 jaar in de flat gewoond, met veel plezier: 'We hadden een grandioos uitzicht. Als je naar rechts keek, zag je Duitsland. Aan de linkerkant was de Eemshaven. Met DelfSail zag je al die windjammers deze kant op komen, prachtig.'

Samen met haar man verhuisde Tini in 1988 naar de flat. 'We moesten een maand lang klussen en schilderen, maar dat maakte niks uit. We maakten het helemaal zoals we wilden. Het was heel fijn om daar te wonen.'

Dood gevonden

Toch maakte ze ook verdrietige momenten mee. Zo is Tini's man Wim overleden in de Vennenflat. 'Hij stond onder de douche, en ik dacht: wat duurt het lang. Toen ben ik gaan kijken, en toen vond ik hem. Waarschijnlijk een hartaanval. Ineens was het gebeurd.'

Ook daarom heeft Tini er moeite mee dat de flat gesloopt wordt. 'Er gaat een brok aan herinneringen weg. Mijn man is daar gestorven, waar ik nu woon is hij nooit geweest.'

Startsein voor sloop

De Delfzijlster is er wel bij als wethouder IJzebrand Rijzebol en Acantus-directeur Anita Tijsma vrijdag om 14:00 uur het startsein geven voor de sloop van de flat. Symbolisch nemen ze met een kraan de eerste 'hap' uit de flat.

Hoewel vrijdag het startsein wordt gegeven, start de daadwerkelijke sloop maandag. Binnen een aantal weken zijn alle verdiepingen tegen de vlakte. Dan begint het puinruimen: tot en met februari rijden vrachtwagens af en aan om alle overblijfselen af te voeren.

Nieuw plein

Daarna begint de herinrichting van het Vennenplein, onderdeel van het miljoenen kostende project om de zee meer te betrekken bij het centrum van Delfzijl.

Het wordt een driehoeking plein waar mensen straks hun auto in een 'parkachtige' omgeving kunnen parkeren. Ook hebben mensen straks vanaf De Vennen rechtstreeks uitzicht op de loopbrug naar de zee.

De Lidl krijgt ook een andere plek. Die komt bij de nieuw te bouwen woonservicezone achter de Albert Heijn. Daar komen woningen voor ouderen en mensen die wat extra zorg nodig hebben.

