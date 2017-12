Bietencampagne gaat historisch lang door

De suikerbietenoogst van dit jaar stevent af op een record. Met het topjaar gaat ook de bietencampagne historisch lang door: tot medio febuari.

'Er komt veel binnen, er zijn veel bieten gegroeid', vertelt woordvoerder Dirk Jan Beuling van de vakgroep Akkerbouw van LTO Noord.

Technische problemen

Het is een van de redenen dat de bietencampagne langer doorloopt dan voorgaande jaren. Maar voor een deel ligt het ook aan technische problemen bij de Suiker Unie in Hoogkerk. Het bedrijf kampte enkele keren met een haperende transportband. Of, in de woorden van Beuling: 'Er is ook wel wat calamiteit op de fabriek geweest.'

Het suikergehalte van de bieten ligt dit jaar hoog. 'Rond de 17 procent, dat is heel goed.'

Nat

Wel zijn de bieten door de natte omstandigheden vrij vies. Er kleeft veel aarde aan, de zogenaamde tarra. 'Dat is helaas zo, met dit weer. Dat veroorzaakt natuurlijk ook een langere verwerking.'

Het leeuwendeel van de bieten is inmiddels uit de grond. 'Er zit nog circa zeven procent in. De campagne gaat door tot half februari, maar ik hoop wel dat de collega's eerder klaar zijn met de oogst.'



