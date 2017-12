Deel dit artikel:











Uitslaande woningbrand in Stad is snel geblust (Foto: Martin Baar/112 Groningen)

In een woning aan de Plutolaan in de wijk Paddepoel in de stad Groningen is vrijdagochtend brand uitgebroken. Na een kwartier had de brandweer het vuur onder controle.

De brand brak uit rond kwart over acht. Er was niemand in de woning aanwezig, toen de brand woedde. De brandweer was met meerdere voertuigen uitgerukt om het vuur te bestrijden en sprak over een 'uitslaande brand'. Tijdelijk het huis uit Een aantal bewoners moest tijdelijk hun huis uit, vanwege de rookontwikkeling. Ze werden opgevangen aan de overkant van de straat, maar konden al snel weer terug. Aanvankelijk dacht de brandweer dat de hele vleugel van de flat ontruimd moest worden, maar dat bleek niet nodig.