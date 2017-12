Waddenvereniging: 'Gaskraan onder de Waddenzee moet dicht'

De Waddenvereniging wil dat er een einde komt aan de gaswinning onder de Waddenzee. Het leidt tot schade aan wadplaten en kwelders en is slecht voor de vogelstand, zegt Ellen Kuipers van de Waddenvereniging.

'Op Ameland zie je bijvoorbeeld heel duidelijk dat de kwelder aan het zakken is. Er dat komt zonder twijfel door de gaswinning. Zo'n kwelder loopt dan onder en daar zijn broedende vogels de dupe van.'

'Gaskraan dicht'

'En ook op de Waddenzee zelf heb je veel wadplaten. Die zijn heel belangrijk, omdat daar veel voedsel zit. De wadplaten dalen, blijkt uit onderzoek. En 'heel toevallig' zijn in die gebieden ook de aantallen vogels afgenomen. Dat vinden wij een heel duidelijke aanwijzing dat er iets aan de hand is. Zolang niet is bewezen dat het niét door de gaswinning komt, vinden wij dat de gaskraan dicht moet.'

Gesprek met de minister

De Waddenvereniging gaat nog in gesprek met minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. Hij krijgt ook de resultaten van het onderzoek van de zogenaamde Auditcommissie, waar de vereniging aan refereert. 'We zullen zeker onze visie geven en druk op de minister uitoefenen dat er echt iets moet gebeuren.'

Lees ook:

- Waddenvereniging: 'Hand aan de kraan-principe werkt niet'

- Kamp: 'Geen proefboringen meer in de Waddenzee'