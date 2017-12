Pekelder spar gaat 'met beleid' op weg naar laatste bestemming

'Met beleid' zijn de toverwoorden vrijdagmorgen in een tuin in Oude Pekela. Een 35 jaar oude spar gaat om en daarbij is voorzichtigheid geboden. Vanaf volgende week moet hij pronken als kerstboom op de Grote Markt in Groningen.

'Als ze hem gewoon omzagen en laten vallen, dan gaan de onderste takken vast kapot', zegt Wim Jan Ots. Hij is de eigenaar van de 35-jaar oude spar.

Jongetje van elf

Een hovenier klimt de boom in om er zo kettingen aan te bevestigen. Vervolgens wordt de stam afgezaagd en tilt een kraan de spar de lucht in, naar een dieplader. De boom weegt 2700 kilo.

'Ik kan me nog herinneren dat hij geplant is', vertelt Ots. Hij was nog jongetje van een jaar of elf toen zijn hij geplant werd. De boom had de ruimte om te groeien in de tuin van de boerderij van zijn ouders, en dat deed hij. Nu is hij achttien meter hoog.

Past niet

Inmiddels wonen Jan Wim en zijn vrouw Karin in het boerderijtje aan de Hendrik Westerstraat. 'We vinden hem eigenlijk niet in de tuin passen. En hij neemt bij de buren ook veel licht weg', legt zij uit.

Laatste eer

Die tientallen jaren oude boom zomaar wegdoen, ging het paar aan het hart. Ze gunden de spar nog een mooi einde en meldden hem daarom aan als kerstboom. 'Zo kan hij zijn laatste eer nog even bewijzen', zegt Karin.

Uit ruim vijftig bomen werd de Pekelder spar in september gekozen als mooiste. Op maandagochtend wordt hij neergezet op de Grote Markt in Groningen.

