Het Winkler Prins kleurt paars: 'Er moet even een statement gemaakt worden'

Wie vrijdag het Winkler Prins in Veendam binnenstapt, wordt het paars voor ogen. De school viert Paarse Vrijdag. 'Het is een dag waarop we iedereen zijn geaardheid accepteren. En dat doen we door iets paars aan te doen', zegt Melissa Ridderbos van de leerlingenraad.

'We vinden het belangrijk dat iedereen zich comfortabel voelt op school. Het is niet goed als er in hokjes wordt gedacht', vult Hui-Ling Li aan. Ook zij zit in de leerlingenraad. 'Of je nou homoseksueel bent of biseksueel, het maakt allemaal niks uit. Het is gewoon hoe jij bent en hoe je in je vel zit.'

'Er moet een statement gemaakt worden'

Geschiedenisdocent Henry Elting staat voor de klas in een paars skipak. 'Er moet even een statement gemaakt worden, want het is droevig gesteld in de wereld op dit moment', vindt hij.

'Als mijn klas binnenkomt, lees ik mijn statement voor: wees trots op jezelf en wie je bent. Probeer dat ook een beetje op een ander te zijn. Als we dat allemaal zouden doen, dan komt het wel goed.'

'Het kan altijd beter'

Al is er met de acceptatie op het Winkler Prins zelf niet zo veel mis, zegt Inge Pot. Ze is coördinator sociale veiligheid op de school. 'De meeste mensen voelen zich bij ons op school best heel erg veilig blijkt uit onderzoek, maar het kan natuurlijk altijd beter.'

'Een dag als vandaag is fantastisch. Dat je kan uitdragen dat je mag zijn wie je wilt zijn, je mag kleden zoals je wilt. Dat je het beroep mag kiezen dat je wilt en verliefd mag worden op degene van jouw keuze.'