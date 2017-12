Onweer boven Schiphol: KLM-toestellen wijken uit naar Eelde

Twee vliegtuigen van KLM landden vrijdagmorgen op Groningen Airport Eelde in plaats van Schiphol.

De vliegtuigen weken uit vanwege onweersbuien. Het gaat om in elk geval twee vluchten afkomstig uit Helsinki en Venetië. Of nog meer toestellen uitwijken, is onduidelijk.

