Topshelf blijft langer open

Warenhuis Topshelf aan de Grote Markt in Groningen blijft open tot halverwege februari 2018. Dat is drie maanden langer dan oorspronkelijk gepland.

Topshelf opende op 1 december 2016 de deuren in het voormalige pand van V&D. Acht maanden later, eind juni, bleek dat er problemen waren: Topshelf was in onderhandeling met pandeigenaar IEF Capital over een huurverlaging. 'Die verlaging is van essentieel belang', zei de winkelketen destijds.

Te weinig

Kennelijk waren de uitgaven te hoog en de inkomsten te laag. Topshelf heeft er zelf niets over gezegd, maar volgens deskundigen bereikte de winkel te weinig mensen.

Sluiten

De huurverlaging kwam er niet en begin september bevestigde Topshelf wat velen al verwachtten: de winkel aan de Grote Markt zou eind oktober, begin november de deuren sluiten. Er volgde een grote uitverkoop.

Verschuiven?

De definitieve sluiting werd verschoven naar december, en vandaag blijkt dat de deuren pas in februari dicht gaan. Kan die einddatum nog eens verschoven worden?' Woordvoerder René Struijs: 'Daar kan ik niets over zeggen, ik ga niet voor de muziek uit lopen'.

Nieuwe eigenaar

Mogelijk heeft het uitstel van de sluiting te maken met de nieuwe huurbaas die Topshelf heeft. Onlangs verkocht IEF Capital het pand aan de Amerikaanse Vastgoedmaatschappij CBRE. Struijs gaat niet in op de vraag onder welke voorwaarden Topshelf het pand nu huurt.

Voorraad

Het enige wat het bedrijf kwijt wil is dat de winkel open kan blijven 'vanwege aantrekkende verkopen', en dat de voorraden worden aangevuld.

