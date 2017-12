Alders zet proef met opkoopregeling in aardbevingsgebied door

Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders trekt tien miljoen euro uit voor de opkoopregeling in het aardbevingsgebied. De regeling is bedoeld voor huizen die tegen een redelijke vraagprijs langer dan een jaar te koop staan.

De NCG startte in 2016 met de proef. Van de negentig deelnemers staan er nog negen op de wachtlijst. Die huizen worden als eerste opgekocht. Afgelopen zomer liet Alders al weten opnieuw de portemonnee te willen trekken voor de proef. Het geld wordt beschikbaar gesteld door de NAM.

Proef geldt voor meer mensen

De proef wordt voor meer huiseigenaren toegankelijk. Eerder kwamen alleen mensen met bijzondere omstandigheden in aanmerking voor de opkoopregeling. Nu kan iedereen zich aanmelden en vindt er ook geen loting meer plaats.

Mensen met familieomstandigheden, economische omstandigheden of een medische indicatie krijgen nog wel voorrang. Na verwachting zijn er na twee jaar geen bijzondere gevallen meer.

Dubbele taxatie

De huizen worden opgekocht voor een bodemprijs van 95 procent van de taxatiewaarde. Nieuw is dat straks zowel de NCG als de woningeigenaar een taxateur aanwijzen.

De opgekochte woningen worden onder meer gebruikt als tijdelijk onderkomen voor aardbevingsslachtoffers die hun huis uit moeten, omdat die aardbevingsbestendig wordt gemaakt. Het geld dat de NCG verdient met het verkopen van huizen, vloeit weer terug in het fonds voor de opkoopregeling.



Geïnteresseerden kunnen zich in het eerste kwartaal van 2018 aanmelden. Wanneer dat precies is, maakt Alders later bekend.

