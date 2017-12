Broedertwist tussen voetbaltalenten 'die een leuk balletje kunnen trappen'

FC Groningen onder de 17 speelt zaterdagmiddag thuis tegen de leeftijdsgenoten van Ajax. Het is een duel tussen de tweelingbroers Joris en Daan Reiziger uit Haren. Joris is middenvelder bij FC Groningen, Daan staat in het doel bij de Amsterdammers.

De wedstijd wordt met speciale aandacht gevolgd door Stadjer Bas Eimers. Hij trainde de tweeling toen ze bij de E-tjes van Be Quick speelden. 'Talentvol waren ze zeker. Ze konden een leuk balletje trappen, toen al.'

Twee seizoenen

Twee jaar lang trainden ze onder de hoede van Eimers. 'Achteraf is dat altijd makkelijk om te zeggen, maar laten we voorop stellen dat beide knapen aardig konden voetballen in die tijd. Tegenwoordig is het niet meer gebruikelijk dat je als eerstejaars meteen in het hoogste E-team komt, maar bij deze jongens was dat al vrij snel duidelijk.'

Nog contact

Eimers heeft nog steeds contact met de tweeling. 'We komen elkaar letterlijk nog wel eens tegen. Daan zit in Amsterdam, dus hem zie ik wat minder snel. Maar we hebben zeker nog contact.'

'Ik organiseer het jeudgvoetbalkamp op de Esserberg, Daan appte mij helemaal uit zichzelf: Hoe gaat het ermee? Misschien is het leuk als ik een dagje langskom om ergens mee te helpen met keepen?'