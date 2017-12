'Livemuziek in het ziekenhuis zorgt voor minder pijn'

'Minder pijn na een operatie, minder angst en meer welbevinden.' Daarvoor zorgt livemuziek op de kamer van patiënten in het ziekenhuis, volgens Erik Heineman. Hij is hoofd chirurgie van het UMCG.

Samen met de Hanzehogeschool startte het UMCG begin vorig jaar een onderzoek naar de effecten van livemuziek op kwetsbare patiënten. De resultaten daarvan werden vrijdag op het symposium Meaningful Music in Health Care (MiMiC) in Stad gepresenteerd.

Heineman hoopt op het symposium zo veel mogelijk 'zorgprofessionals' van het belang van livemuziek voor hun patiënten te doordringen.

'Totaal vreemde omgeving'

'Op onze afdeling liggen mensen die heel ernstig ziek zijn en die na een operatie in een omgeving liggen die totaal vreemd is van thuis', zegt Heineman.

'Als je in zo'n bed ligt, heb je nog maar twee vierkante meter over van jezelf. De muziek brengt iets bij je binnen wat je eigenlijk aan het kwijtraken bent. De zorg die je in het ziekenhuis krijgt, is ongetwijfeld op orde, maar het is ook heel technisch en onpersoonlijk.'

'Er ontstaat empathie en compassie'

En livemuziek aan het bed, is heel wat anders dan een plaatje aanvragen via de ziekenhuisomroep, benadrukt Heineman.

'Muziek op je koptelefoon is ook heel erg nuttig voor het herstel na een operatie, dat wil ik ook gezegd hebben. Maar als muziek speciaal voor jou gemaakt wordt, gebeurt er iets heel bijzonders. Tussen jou, de musici en de verplegers. Er ontstaat een empathie en een compassie die je heel graag wilt zien in het ziekenhuis.'

Strauss

Wat er dan zoal gespeeld wordt? 'Cello, viool, dwarsfluit, klarinet: dat doen de professionals van het Prins Claus Conservatorium. Ze vragen aan de patiënt wat die wil horen. Dan kan het zijn dat hij zegt: 'Ik wil iets horen van Strauss'. Of: 'Ik verlang naar huis, ik wil graag iets horen van het Hoogeland'. En dan improviseren ze ter plekke muziek voor de patiënt.'

