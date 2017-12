Rondje Groningen: Oranje trekker heeft baasje weer terug

Elke doordeweekse dag zetten we de leukste en meest opmerkelijke berichten uit Stad en Ommeland op rij in Rondje Groningen. Vandaag:

1) Beter een goede boer..

Dit vond Boer Huizing in de brievenbus. Een briefje van zijn buurman die zijn Respect wil tonen.



2)

Druppels op een prachtige plaat

De Groningse fotografe Deborah Roffel maakte een prachtplaat van die andere topper uit Groningen. De foto staat in de eenmalige fotoglossy HUMBERTO (Tan).



3) Politie krijgt geen kip, maar ijs van KFC

Bij een ongeluk bij de Oostersluis in Groningen had iemand ernstig beenletsel. Fastfoodketen KFC bedacht zich niet en bracht een bak met ijs, zodat het been gekoeld kon worden.



4) Hateboer is hot in Bergamo

Hans Hateboer was gisteren belangrijk voor zijn ploeg Atalanta Bergamo. In de Europa League-wedstrijd tegen Lyon tekende hij voor de assist op de enige goal. Daarnaast bleef hij maar naar voren opstomen. Ook het publiek waardeert dat, getuige dit spandoek:



5) Started from the bottom, now we here

Hans zelf geniet een dag later ook nog even na.

Het Groningse kijkcijferkanon Arjen Lubach van Zondag met Lubach denkt nog even terug aan hoe zijn leven er een paar jaar geleden uit zag.



6) Thomas (7) trapt eigen ruiten in

De 7-jarige Thomas uit Leek wilde graag de voorruit van zijn eigen huis met een bal intrappen. Radio 538 gaf gehoor aan die wens. Thomas kreeg ook nog eens hulp van oud-voetballer Glenn Helder.



7) Wie helpt dochters van mister FC Groningen?

De dochters van Piet Fransen willen graag dat hun vader, net als Tonny van Leeuwen, een standbeeld krijgt bij het stadion van FC Groningen. Ze willen een crowdfunding actie opzetten, maar hebben daar hulp bij nodig. Wie helpt de dames?



8) De eigenaar kan weer lekker-op-de-trekker

Gisteren was er een oranje tractor gevonden..



9) Drenthe heeft langste van Europa

..en vandaag is de eigenaar weer terecht. Wat een oproep op social media allemaal wel niet kan doen.

Grootse plannen voor het TT-circuit in Assen.. de langste tribune van Europa.

Zo komt 'ie er uit te zien:



10)

Kira Dekker wordt lijstduwer, maar niet van de Top40

De SP-fractie in Oldambt presenteerde vandaag de kandidatenlijst voor de raadsverkiezingen. Opvallend gezicht is Kira Dekker, die lijstduwer wordt.



13)

Gevelplant zoekt wildplasser

Astrid slaat met haar gevelplantjes twee vliegen in één klap.



14) Waar winst op de concurrent wel niet goed voor is..

Oud-voetballer en analist van FC Groningen Live Jan Veenhof heeft zijn contract verlengd bij vijfdeklasser SV Mussel. Dit nieuws komt naar buiten in de week na de 4-3 winst op concurrent Wildervank.



15) Oude Viking hoopt op vol Kardinge

IJshockeyclub GIJS Groningen hoopt op een volle hut morgen. Daarbij hebben ze hulp gekregen van niemand minder dan levende FC Groningen-legende Erik Nevland.