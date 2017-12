Is Padt op tijd hersteld voor Roda-uit?

FC Groningen start tegen Roda JC hoogstwaarschijnlijk met dezelfde elf die ADO Den Haag op de knieën kregen. Twijfelgeval is de zieke doelman Sergio Padt.

Trainer Ernest Faber mist zondag Ruben Jenssen (ziek), de geblesseerde Ajdin Hrustic (lies) en Kasper Larsen. Vorige week werd bekend dat Larsen vanwege een achillespeesblessure pas na de winterstop weer op het veld staat.

Padt of toch Begois?

Mocht Padt zondag toch niet fit genoeg zijn, dan wordt zijn plek onder de lat ingenomen door Kevin Begois, die ruim tien jaar geleden tot twee keer toe keepte voor Roda JC. Derde keeper Jan Hoekstra gaat in dat geval als reservekeeper mee naar Kerkrade.



Topscorer Mimoun Mahi is hersteld van een enkelblessure, maar moet genoegen nemen met een plekje op de bank. Of ook Lars Veldwijk daar plaatsneemt, is nog onzeker. Hij heeft last van zijn nek.

Bekernederlaag

Het is de tweede keer dit seizoen dat de FC afreist naar Kerkrade. In de beker was Roda JC anderhalve maand geleden met 3-1 te sterk.

In de competitie won Roda JC dit seizoen nog maar drie van de veertien duels. De Limburgers staan onderaan. Vorige week werd er wél gewonnen. SC Heerenveen ging in Kerkrade over de knie: 2-1.

Winst in de sneeuw

Een van de meest memorabele edities van Roda JC-FC Groningen was die van 30 december 2005. Het bijzondere was niet zozeer dat de FC voor het eerst in ruim 20 jaar weer eens won in Kerkrade (1-3).

De omstandigheden waarin dit gebeurde waren wél memorabel te noemen. Op een besneeuwd veld sleepte de FC de overwinning over de streep dankzij goals van Mark-Jan Fledderus, Danny Buijs en Erik Nevland.

Lastig in Kerkrade

De afgelopen jaren is Roda-uit geen makkie voor FC Groningen. Van de afgelopen tien edities wonnen de Groningers slechts twee keer. Roda JC won zes keer. De laatste FC-zege dateert van 27 april 2014. Richairo Zivkovic en Filip Kostic scoorden: 1-2.

FC Groningen Live

Roda JC - FC Groningen is zondagmiddag live te volgen bij RTV Noord. Op Radio Noord presenteert Niiwino Geertsema vanaf 12.15 uur FC Groningen Live. Naast hem zit analist Joop Gall. Vanuit het stadion doet Elwin Baas verslag.

Liveblog

Daarnaast is het duel te volgen via het liveblog in de app en op de website. Roda JC - FC Groningen begint zondagmiddag om 12.30 uur.

Deze elf spelers staan vermoedelijk in de basis:

Padt; Te Wierik, Memisevic, Van Nieff, Warmerdam; Reis, Doan, Bacuna; Drost, Van Weert, Idrissi.