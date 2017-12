Nederland is een echt fietsland. VeiligheidNL deed onderzoek naar fietsongevallen in ons land.

In het rapport staat dat het aantal slachtoffers van fietsongevallen dat wordt behandeld op de spoedeisende hulp groot is. Misschien ook wel logisch, gezien de hoeveelheid kilometers die we jaarlijks op de fiets afleggen.

Letsel bij ouderen

Fietsongevallen komen relatief vaak voor bij ouderen en kinderen. En ouderen lopen daarbij ook vaker ernstig letsel op.

Gemiddeld was twee derde van de fietsongevallen in het onderzoek een enkelvoudig ongeval, dus geen botsing met een andere verkeersdeelnemer, maar bijvoorbeeld een val van de fiets of een botsing met een paaltje.

Bij de ongevallen liep één op de vijf hoofdletsel op. Er zijn landen waar een fietshelm verplicht is, zeker voor de jeugd. Wat vind jij? Moet dat hier ook?

Ons Lopend Vuur: Een fietshelm moet verplicht worden.

