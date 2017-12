Nieuwe dienstregeling: Winschoters moeten eerder naar huis, bussen rijden op andere tijden

De nieuwe dienstregeling van het openbaar vervoer gaat zondag in. Dat betekent goed nieuws voor mensen die 's avonds laat nog naar Veendam moeten: die kunnen voortaan een half uur later met de trein.

Als je 's avonds laat nog naar Scheemda, Winschoten en Bad Nieuweschans wilt reizen moet je juist opletten: de laatste trein gaat een half uur eerder.

Het beste voor de meeste reizigers

'We kijken altijd naar de vraag wat het beste is voor de meeste reizigers', zegt woordvoerder Ingrid Heijman van Arriva. 'Bovendien laten we op deze manier onze dienstregeling beter aansluiten op de vertrektijden van treinen naar Bremen in het Duitse Leer.'

Door de nieuwe situatie moeten reizigers uit Scheemda, Winschoten en Bad Nieuweschans zowel 's zondags als doordeweeks een half uur eerder terug vanuit de stad. Terwijl ze al jaren om 0.22 uur terug kunnen reizen, moeten ze nu om 23.53 uur al in de trein zitten.

Reizigers van slechts één station, Veendam, hebben er juist voordeel bij: hun trein vertrekt een half uurtje later. De vraag rijst dus of de keuze van Arriva wel in het belang van 'de meeste reizigers' is

'Discussie wil ik niet voeren'

'Die discussie wil ik liever niet op de radio met je voeren', reageert Heijman. 'Bovendien is duidelijkheid belangrijk voor ons: daarom hebben we ervoor gekozen om de treinen zowel overdag als 's avonds op hetzelfde tijdstip te laten vertrekken.' Ook als de trein richting Weener niet meer verder rijdt dan Bad Nieuweschans, en de aansluiting in Leer niet meer ter zake doet.

Wel snapt Heijman dat het wennen is voor reizigers. 'Een dienstregeling is niet in beton gegoten. De vertrektijden worden na een tijdje geëvalueerd. Als de dienstregeling problemen oplevert voor reizigers, kunnen ze dat bij ons melden.'

Busreizigers

Ook voor busreizigers verandert er veel. Zo past Qbuzz de bustijden aan op gewijzigde treintijden. Verder rijdt lijn 24 (Winschoten-Pekela's-Borger-Assen) op iets andere tijden. Lijn 35 (Oldehove-Aduard-Groningen) rijdt niet meer op zaterdag en ook lijn 42 (Garrelsweer-Loppersum) vervalt. Die ritten worden voortaan door een LijnBelbus gereden.

Lijn 78 Appingedam-Siddeburen-Slochteren-Harkstede-Groningen vervalt ook volledig, net als de Servicebus in Delfzijl (lijn 245).

Als je wilt weten wat de nieuwe dienstregeling voor jouw buslijn betekent, kan je dat hier zien. En behalve de omwisseling van treinen naar Winschoten en Veendam zijn er meer wijzigingen in de treindienstregeling van Arriva. Zo vertrekken de treinen naar Leeuwarden op zondag voortaan op een ander tijdstip. Alle wijzigingen vind je hier.

In de treindienstregeling van de NS verandert nagenoeg niets.

