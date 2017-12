Groot paneel valt spontaan uit plafond; RUG is druk met hersteloperatie

Het was schrikken, ruim een week geleden. Een vijftien kilo wegende plafondplaat viel spontaan naar beneden in het Harmoniegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen. Niemand raakte gewond, maar het baart wel zorgen.

De zogenoemde 'cassette' is ruim een vierkante meter groot. In het plafond van de Diephuiszaal van het pand aan de Oude Kijk in 't Jatstraat hangen er zo'n 250.

Vallende panelen

Schoonmakers vonden de zware hardhouten plaat vorige week donderdagmorgen op de vloer. Om te voorkomen dat er meer zouden vallen, mogelijk zelf bovenop studenten, werd de zaal onmiddelijk gesloten.

Ook de aangrenzende zalen, hal en bovenverdieping gingen dicht, want daar hangen dezelfde cassettes.

Verkeerde schroeven

Het is overduidelijk hoe de plaat kon vallen. zegt Rein van den Bos, hoofd facilitaire zaken van het gebouw. De platen zijn niet goed bevestigd aan het plafond. Er zijn te korte schroeven gebruikt.

Afgelopen week is de grote Diephuiszaal geïnspecteerd en waar nodig hersteld. Volgens Van den Bos is hij weer veilig. Komende maandag worden daar weer colleges gegeven. De andere ruimtes van het Harmoniegebouw zijn binnenkort aan de beurt. Tot die tijd blijven ze gesloten.