CVW gaat werken met minder personeel

Het Centrum Veilig Wonen (CVW) gaat volgend jaar een deel van zijn personeel afstoten. Het aanspreekpunt voor mensen met bevingsschade wil meer gebruik maken van externe partijen en kan daarom met minder werknemers toe.

Dat staat in het jaarverslag van het CVW. Het is niet bekend hoeveel banen er verloren gaan. Momenteel werken er 309 mensen.

Minder schademeldingen

Het in Appingedam gevestigde CVW wijst erop dat het aantal schademeldingen daalt. Dat komt doordat er minder en zwakkere aardbevingen zijn. In 2015 waren er 34.000 schademeldingen. Vorig jaar daalde dat naar 14.000.

Winst

Het CVW boekte over vorig jaar een winst van 2,4 miljoen. Dat is 300.000 euro meer dan in 2015.

