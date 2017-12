Deel dit artikel:











Pluimvee verplicht binnen na uitbraak vogelgriep (Foto: RTV Noord)

Er is een landelijke ophokplicht voor pluimvee ingesteld nadat op een eendenbedrijf in Biddinghuizen in Flevoland vogelgriep is uitgebroken. Het gaat vermoedelijk om de extreem besmettelijke variant van de ziekte.

Dat meldt het ministerie van Landbouw. Commerciële bedrijven De ophokplicht geldt voor commerciële bedrijven die vogels houden voor de productie van vlees, eieren of andere producten en voor het uitzetten in het wild. De maatregel moet voorkomen dat andere bedrijven besmet raken. Vorig jaar In november 2016 is voor het laatst de ophokplicht ingesteld vanwege vogelgriep. Toen ging het om een voorzorgsmaatregel. Het bleef ruim vijf maanden van kracht. Vorige maand werd voor het laatst vogelgriep geconstateerd. Toen ging het om een kippenbedrijf in het Zeeuwse Sint Philipsland dat getroffen was door de milde variant van vogelgriep. De 42.000 legkippen werden afgemaakt. Lees ook: - Feiten over de vogelgriep