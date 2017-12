Anderhalf jaar cel geëist tegen man die zijn vriendin mishandelde

Een 38-jarige man uit Groningen moet volgens de officier van justitie anderhalf jaar de cel in. Hij zou op 11 maart van dit jaar op de Hereweg in Stad zijn vriendin tegen het hoofd hebben geschopt.

Volgens de officier is dat poging tot doodslag.

Tijdens de behandeling van de zaak stond vooral de vraag centraal: heeft hij haar tegen het hoofd geschopt of tegen haar benen? De man zelf zegt dat hij haar tegen haar benen heeft geschopt en heeft er spijt van.

Bult op het hoofd

Getuigen verklaarden eerder tegen de politie dat ze de man op de vrouw in zagen schoppen. 'Ze schreeuwde het uit. Het ging door merg en been', verklaarde een van hen voor de rechter.

De vrouw was zelf in de rechtszaal aanwezig om als getuige gehoord te worden. Zij zegt dat ze tegen haar benen is geschopt en dat de bult op haar hoofd kwam omdat ze tijdens de vechtpartij was gevallen op een trapje.

Geen aangifte

De man zit op dit moment vast. Het stel wil graag samen verder. Ook wilde de vrouw geen aangifte doen. De officier hield hier rekening mee in de strafeis. 'Zij tilt er kennelijk niet zo zwaar aan', zei de officier.

De man zit nog in zijn proeftijd. Daarom eist de officier dat hij bovenop de straf ook nog 180 dagen moet zitten.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.