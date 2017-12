PvdA en Gemeentebelangen zijn eruit in Westerwolde

Gemeentebelangen en de PvdA zijn eruit in Westerwolde. De beide partijen hebben met elkaar een coalitieakkoord gesloten. Hierdoor valt het CDA definitief buiten de boot in Westerwolde.

Dat is bijzonder: op dit moment is het CDA nog in zowel Bellingwedde als Vlagtwedde coalitiegenoot.

Voor de Kerst

De beide partijen hebben samen 11 van de 19 zetels, en daarmee een meerderheid. Gemeentebelangen en de PvdA waren sinds begin vorige week met elkaar in gesprek. Eerder liet mede-onderhandelaar Wietze Potze weten graag voor de Kerst een coalitieakkoord te kunnen presenteren, maar dat is nu dus ruim twee weken eerder al het geval.

Harrie Brunen

Potze wordt, net als zijn partijgenoot Bart Huizing, wethouder. Voor Gemeentebelangen krijgt Giny Luth een wethouderszetel, net als Harrie Brunen. Brunen is sinds 2010 raadslid in Vlagtwedde: voor hem is de wethoudersrol nieuw.

Vier nieuwe raadsleden

Doordat de vier nieuwe wethouders van de nieuw gekozen raad straks niet ook raadslid kunnen zijn, krijgen vier andere kandidaten alsnog een plek in de eerste gemeenteraad van Westerwolde.

Bij zowel de PvdA als Gemeentebelangen betekent dit dat twee kandidaten uit de huidige gemeente Vlagtwedde raadslid worden. De nummers een tot en met acht van de kandidatenlijst van Gemeentebelangen komen daardoor terecht in het bestuur van de gemeente Westerwolde. Saillant detail is dat de eerste Gemeentebelangen-kandidaat uit het huidige Bellingwedde het daardoor niet redt: die stond op nummer negen.

