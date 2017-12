Alle 50 Goud: Dit is de ode aan Ede

De stembus voor de twintigste editie van Alle 50 Goud is geopend. Speciaal voor deze editie brengen Wia Buze en Edwin Jongedijk een muzikale ode aan Ede Staal.

De Groninger artiesten namen hun versie op van 'Het het nog nooit zo donker west'. Dit nummer staat al negentien jaar op nummer één in Alle 50 Goud.

Waarom Buze en Jongedijk?

Het is niet zonder reden dat Wia en Edwin de ode brengen. Beide artiesten staan de afgelopen jaren afwisselend op nummer 2. Achter Ede Staal dus.

Speciaal voor dit duet is het 35-koppige Haydn Jeugd Strijkorkest uit Groningen bereid gevonden het arrangement te maken en het nummer met Wia en Edwin op te nemen. Deze opname was zaterdag 2 december in de Lutherse kerk in Stad.

Première

Het nieuwe nummer en de bijbehorende clip gingen vrijdagmiddag in première bij RTV Noord. De presentatoren van Alle 50 Goud, Marcel Nieuwenweg en Eric Bats, openden tevens de stembussen voor de twintigste editie.

Stemmen maar

Stemmen op de eindejaarslijst met de vijftig mooiste Nederlandse, Groningse en andere streektaalliedjes kan via www.alle50goud.nl. Met je stem maak je kans op een platenspeler en LP's.

Alle 50 Goud op radio en tv

De digitale stembus sluit op zaterdag 16 december. Op Oudjaarsdag zenden we Alle 50 Goud uit op radio en tv.

Terugblik

Ter inspiratie, dit was vorig jaar de top 5:

1. Ede Staal- Het het nog nooit zo donker west



2. Wia Buze- De roos



3. Edwin Jongedijk- As ik de kaans zol kriegen



4. Deheleboel- De polder



5. Alex Vissering- De groanrepubliek



