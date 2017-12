Economic Board stelt opnieuw vijf ton beschikbaar voor innovatie

De Economic Board Groningen stelt opnieuw een half miljoen euro beschikbaar voor innovatie in Noord-Groningen.

Voor innovatieve plannen en ideeën was eerder dit jaar een miljoen uitgetrokken: vijf ton in mei en in september nog eens. Volgens de Economic Board blijkt door het succes daarvan dat er meer geld nodig is. Er is al voor een bedrag van 1,2 miljoen euro subsidie aangevraagd.

De helft vergoed

Ondernemers kunnen via de regeling de helft van de kosten voor de ontwikkeling van een nieuw product of dienst vergoed krijgen, tot een maximum van 50.000 euro.

Lees ook:

- 'Noord-Groningen als vestigingsplaats zit niet tussen de oren, bedrijven zoeken er niet'

- Half miljoen beschikbaar voor innovatieve ondernemers

- Subsidie Economic Board Groningen ligt voor het oprapen