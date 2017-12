TT Circuit bouwt langste tribune van Europa

Op het TT-circuit in Assen is vrijdag de openingshandeling verricht voor de bouw van de nieuwe Winterdijktribune. Het moet de langste tribune van Europa worden.

De tribune, die voor de Geert Timmer-bocht zit, biedt straks plaats aan ruim negenduizend mensen, meldt RTV Drenthe. Het publiek kan straks van de Ramshoek tot de Haarbocht zitten op een verharde tribune met kuipstoeltje.

Meer dan 35.000 mensen

'Met de Winterdijktribune erbij wordt de tribune aan die zijde 1,4 kilometer lang. Er kunnen meer dan 35.000 mensen comfortabel op zitten. Het is daarmee de langste tribune van Europa', zegt architect Rien de Groot.

Dit voorjaar werd de Haarbochttribune opgeleverd. De nieuwe tribune moet dezelfde 'look en feel' krijgen. 'De Ramshoek is een fantastische bocht. Een gebogen bocht naar buiten toe waardoor mensen zowel naar de linker- als de rechterkant kunnen kijken', aldus De Groot.



Zo komt de nieuwe tribune er uit te zien:



Prijs iets omhoog

De ticketprijs gaat volgens vice-voorzitter Bert Jansen van het TT-circuit door de komst van de nieuwe tribune iets omhoog. 'De prijs ligt iets hoger dan die van de vorige tribune, dat is logisch. Maar Assen is nog altijd een van goedkopere grand-prixs in de wereld en dat willen we zo houden', zegt Jansen.

16 miljoen

De nieuwe tribune maakt deel uit van een groter pakket aan investeringen van in totaal zestien miljoen euro. Naast de Haarbochttribune en de Winterdijktribune, worden ook de Stekkenwal en de Bult-tribune aangepakt. Verder wordt het mogelijk om overal elektronisch te betalen en worden er speciale animatiepleinen aangelegd.



De Winterdijktribune moet in mei volgend jaar klaar zijn.