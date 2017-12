Zoektocht naar kazernelocatie start opnieuw in Haren

De gemeente Haren gaat in het oosten van het dorp een geschikte locatie zoeken voor een nieuwe brandweerkazerne. Dat heeft burgemeester Pieter van Veen vrijdagochtend laten weten tijdens de vergadering van de Veiligheidsregio Groningen.

Haren gaat op zoek naar een andere locatie omdat de quick scan van de Veiligheidsregio is afgerond. Dat onderzoek brengt in kaart hoe de opkomsttijden van de brandweer in de stad verbeterd kunnen worden. Uit die quick scan kwam ook naar voren dat Haren een eigen kazerne houdt.

15 jaar

Het dossier brandweerkazerne is inmiddels een hoofdpijndossier geworden voor de gemeente. Er wordt al vijftien jaar gesproken over de komst van een nieuwe kazerne.

Westerse Drift

In 2015 sprak politiek Haren zich uit over de locatie van de nieuw te bouwen kazerne. Die zou moeten komen op de huidige locatie; De Westerse Drift. De Veiligheidsregio ging daar mee akkoord en tekende een koopcontract.

1,3 miljoen euro

Met de bouw van die nieuwe kazerne ging een bedrag van 1,3 miljoen euro gemoeid. Dat bedrag zou de gemeente moeten investeren. Maar de provincie stak een stokje voor die geldinjectie. De provincie vond de financiële risico's te hoog. De gemeenten Groningen en Ten Boer tekenden ook al protest aan tegen de investering.

