Dit weekend in Groningen: kunst kiek'n en de gezellige dagen voor kerst

Het zijn de donkere dagen van voor kerst. In Groningen zorgen we ervoor dat het eveneens de gezellige dagen voor kerst zijn. Zoals bij WinterWelVaart of een sfeervolle kerstmarkt.

1) 'Schipper mag ik overvaren?'

WinterWelVaart in onze provincie. Historische schepen meren op zaterdag aan in en om de Tramwerkplaats/Harbour jazzclub Winschoten (11-17 uur) en achter de Nicolaikerk in Appingedam (11-20 uur). Aan de binnenhaven in Zoutkamp zijn schuiten het hele weekend te zien. Op zaterdag van 13 tot 21 uur en zondag van 13 tot 18 uur. Daarna zet WinterWelVaart koers richting Garnwerd (woensdag) en Stad (over een week).

2) Dag Sinterklaasje, hallo kerstboom

Nu Sinterklaas zijn welverdiende rust pakt in Madrid, is menigeen in kerstsferen. Genoeg reden om een kijkje te nemen bij de diverse kerstmarkten in onze provincie. Een greep uit de markten:

- Zaterdag van 9.30-13.30 uur: 'Het Tehuis' in Nieuwe Pekela.

- Zaterdag van 10-16 uur: in het dorpshuis 't Zandt.

- Zaterdag van 10-16 uur: in het brandweermuseum in Sappemeer.

- Zaterdag van 10-17 uur: in het gebouw van 'Waardevol Leven' in Loppersum.

- Zaterdag van 15-18 ur: in de St. Josephschool in Zandberg.

- Zondag van 13-18 uur: rondom de Oude Kerk in Zoutkamp.

- Zaterdag en zondag (beide dagen 11-17 uur): cranberryfair (stiekem een kerstmarkt) in de Centrumkerk in Delfzijl.

3) De k van kunst

Van de k van Kerst naar de k van kunst. Kunstbeurs Art Assen wordt dit jaar voor het eerst gehouden in Martiniplaza. De nieuwe naam van de beurs: Art Groningen. Vorig jaar kwamen er tweeduizend mensen naar de beurs, die zaterdag en zondag tussen 11 en 17 uur wordt gehouden.

4) Stilstaan bij een natuurramp

Komende kerst is het exact driehonderd jaar geleden dat een van de grootste natuurrampen van Groningen plaatsvond. Een verwoestende storm trok over de provincie. De 'Kerstvloed' liet een ravage achter in het Groninger land. Er werden 1.430 huizen verwoest en 2.091 mensen verdronken, net als 11.441 hoornbeesten, 3.064 paarden, 1.277 varkens en 20.923 schapen. In het Noordelijk Scheepvaartmuseum is een tentoonstelling over de natuurramp te zien.

5) Snertweer, snertdag

Brrr, wat een snertweer. Ideaal voor, ja het bestaat echt, Nationale Snertdag. Tientallen horecagelegenheden door het hele land bieden vanaf 16 uur een huisgemaakte kop snert aan. Wel tegen betaling overigens. Je vindt de locaties op de website van de snertdag.