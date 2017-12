Levert helpen van stelen van politie-uniformen ook taakstraf op?

Tegen een 20-jarige man uit Haren is 150 uur werkstraf geëist en 60 dagen voorwaardelijke jeugddetentie. Dit voor betrokkenheid bij meerdere inbraken. Een medeverdachte in de zaak werd in juli van dit jaar al veroordeeld.

Op 15 november van vorig jaar was de man met twee anderen op pad. Ze braken in bij een auto op het Stationsplein in Haren. In de auto vonden ze huissleutels en autopapieren. Ze reden naar het huis in Siddeburen en namen onder andere politie-uniformen en medailles, waaronder een medaille van de marathon in New York mee.

Ook vonden ze de autosleutel. Ze reden terug naar het Stationsplein in Haren en namen de auto mee.

Kleinere rol

De 20-jarige man zegt vooral geholpen te hebben, maar zelf niet gestolen. Zo ging hij niet mee naar binnen in het huis. En bleef hij in zijn eigen auto zitten toen er werd ingebroken in de auto. De officier van justitie zegt ook te zien dat de rol van de 20-jarige man kleiner is geweest.

Verder zou de man bij een wasbox in Leek de muntjesautomaat hebben opgebroken. En brak hij in bij een korfbalvereniging in Winsum en een oliebollenkraam in Groningen.

Vaderfiguur

De andere verdachte was als een vaderfiguur voor de 20-jarige man zei de advocaat. Hij vond het lastig om nee te zeggen tegen hem. Naast de straf is er ook een schadevergoeding van bijna zevenhonderd euro geëist. De rechter doet over twee weken uitspraak.

Lees ook:

- Dief van politie-uniformen en kippenvleugeltjes krijgt taakstraf