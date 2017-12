Buurtbewoners hebben zorgen over nieuwe plannen Raadhuisplein

Bewoners van de Molenweg in Haren hebben zorgen over de plannen die de gemeente heeft met het Raadhuisplein. Dertien omwonenden hebben een brandbrief ondertekend.

Op dit moment zijn vijf projectontwikkelaars plannen aan het maken. In 2019 gaat de schop de grond in. Er komen maximaal 32 woningen gebouwd, maar er is ook ruimte voor horeca, winkels en een supermarkt.

Afspraken

Volgens de bewoners zijn er een aantal afspraken gemaakt met de gemeente, afspraken waar de gemeente zich inmiddels niet meer aan zou houden. Daar kwam één van de bewoners bij toeval achter toen een projectontwikkelaar op de stoep stond.

'We zijn daar erg van geschrokken', tekenen de bewoners op. 'Met name omdat de gemeente de bewoners van alle vorderingen en veranderingen op de hoogte zou houden.'

Zorgen

Zo zou de toekomstige bebouwing op dezelfde afstand komen te staan als het oude raadhuis. Het zou ook niet groter worden dan het voormalige gemeentehuis. 'We zouden graag college van B&W, en zo nodig met de gemeenteraad in overleg treden over het te bouwen complex. We willen nogmaals benadrukken dat we ons zorgen maken over de voorgenomen plannen.'

Bestemmingsplan

Ze zijn bang dat het nieuw te bouwen gebouw te hoog wordt en te dicht bij de woningen komt. 'De bewoners hebben met verbazing kennis genomen van het feit dat het bestemmingsplan van het terrein grenzend aan onze kavels is gewijzigd zonder ons daarvan op de hoogte te stellen, zoals ons is beloofd.'

Volgens een woordvoerder van de gemeente is er nog geen bestemmingsplan gewijzigd. Wel heeft het plan ter inzage gelegen, gedurende die periode konden mensen bezwaar maken.

Maandagavond buigt politiek Haren zich over de kwestie.

Lees ook:

- Loten om opdracht ontwikkeling Raadhuisplein Haren

- GroenLinks: 'Stop de geheimhouding in Haren'