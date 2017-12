'Rekordmeister' komt naar Eurocup Delfzijl

De jeugd van Bayern München en Chelsea komen naar de zesde editie van Eurocup Delfzijl. Het is de eerste keer dat de Duitse topclub meedoet aan het indoortoernooi voor jeugd onder de 13 jaar oud. Chelsea voetbalde al vaker in Delfzijl.

Nick de Groot van de organisatie is blij met de deelname van de club van Arjen Robben: 'Zonder ook maar één club te kort te doen, is het natuurlijk fantastisch dat we Bayern München straks mogen verwelkomen in onze havenstad.'



Hallenturnieren

'FC Bayern is niet alleen in eigen land een topclub', vervolgt hij. 'Maar ook in Europa doen ze ieder jaar mee voor de prijzen. In Duitsland is veel concurrentie van hoog aangeschreven hallenturnieren, maar toch hebben ze voor ons gekozen. Dat is iets om trots op te zijn.'

Andere deelnemers

Naast Bayern debuteren ook het Belgische KRC Genk en het Engelse Leicester City op het toernooi. AZ doet vanwege andere verplichtingen voor het eerst niet mee.

De rest van het deelnemersveld:

-Regioteam Eurocup

-FC Groningen

-Sparta Rotterdam

-Ajax

-PSV

-sc Heerenveen

-Club Brugge (België)

-Schalke 04 (Duitsland)

Verhuizing

Het toernooi wordt op 13 en 14 januari gehouden op een nieuwe locatie. Het 'Groningen Seaports Stadion' is namelijk niet meer in de Brede School Noord, maar in de loods van Wijnne Barends in de haven van Delfzijl.

Lees ook:

- Eurocup Delfzijl krijgt nieuw kunstgrasveld

- Eurocup groeit en verhuist naar haven Delfzijl

- Ajax klopt Chelsea in finale van Eurocup