Ronald bij de sloop van de Vennenflat

In Delfzijl is vrijdagmiddag het officiële startsein gegeven voor de sloop van de Vennenflat.

De woonflat heeft met zijn tien verdiepingen bijna een halve eeuw de skyline bepaald van de Havenstad.

De echte sloop van het gebouw begint pas over ruim een week. Terwijl er vrijdagmiddag nog niet heel veel gebeurde, was er al wel veel publiek op de been.

Lees ook:

- Eerste stukje Vennenflat is naar beneden

- Vennenflat gaat plat: 'Een brok aan herinneringen verdwijnt'

- Sloop Vennenflat gestart: 'Het behang laten we nog even zitten'

- Sloop Vennenflat: 'Liever vandaag nog dan morgen'